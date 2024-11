Novos vereadores em Curitiba após anuncio de secretários de governo de Pimentel. Quem entra?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O anúncio feito por Eduardo Pimentel (PSD), prefeito eleito de Curitiba, sobre os primeiros secretários de seu governo vai gerar uma dança das cadeiras entre os vereadores na Câmara de Curitiba. Entre os nomes anunciados estão o vereador Marcelo Fachinelo (Podemos), atual presidente da casa, e de Amalia Tortato (Novo). Com a saída deles quem deve entrar?

O vereador Marcelo Fachinelo é também presidente da Câmara de Curitiba. Seu nome foi indicado por Pimentel como secretário do Governo Municipal. Desta forma quem assume a cadeira deixada por ele na Câmara de Curitiba é Sargento Tânia Guerreiro, eleita com 5.064 votos.

Com a saída de Amalia Tortato (Novo) para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, quem assume a cadeira dela na Câmara de Curitiba é Rodrigo Marcial, que recebeu 2.324 votos nas últimas eleições.

Presidência da Câmara será disputada por vereadores

E como fica a presidência da casa com a saída de Marcelo Fachinelo? A expectativa é que a presidência da casa seja disputada entre Tico Kusma e Serginho do Posto, ambos do PSD.