“Vou ser chato, não vou aliviar”, garante Eduardo Pimentel sobre ser o prefeito de Curitiba

Eleito prefeito de Curitiba com 531.029 votos, Eduardo Pimentel (PSD) garantiu para a Tribuna que vai ser chato, ficar de olho em tudo o que acontece na cidade durante sua gestão, que começa em janeiro de 2025. A declaração foi dada por ele em novo capitulo do Rolê dos Candidatos, desta vez no próprio gabinete do então vice-prefeito de Curitiba, que assume a cadeira de Rafael Greca como prefeito de Curitiba.

“Vou ser chato, com certeza absoluta. Não vou aliviar, vou tirar foto, mandar áudio a noite, fim de semana, madrugada. O prefeito tem que ser assim, crica, incomodar”, disse Pimentel ao ser questionado sobre o trabalho que terá que ser feito em Curitiba nos próximos anos com relação às pessoas em situação de na cidade.

“Vou ser chato, com certeza absoluta. Não vou aliviar”, garantiu Pimentel. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Entre os assuntos do papo, que contou com a presença do coordenador de conteúdo da Tribuna, Eduardo Luiz Klisiewicz, além dos editores Eloá Cruz e Leonardo Coleto, Pimentel adiantou medidas sobre a passagem de ônibus de Curitiba, a formação de sei secretariado, cuidados com o centro e até mesmo o cuidado da prefeitura com áreas específicas de Curitiba, assunto que rendeu uma matéria na Tribuna sobre bairros privilegiados.

Acompanhe a entrevista na íntegra!

Prefeito serelepe representado por Paixão

Ao fim do papo o prefeito eleito de Curitiba recebeu uma charge que representa um momento marcante da corrida eleitoral para a prefeitura de Curitiba, quando ele foi chamado de “serelepe” pela então candidata Cristina Graeml. O desenho foi encomendado pela Tribuna com o talentoso cartunista Paixão, um dos principais artistas do país.

Charge do Paixão representou o “prefeito Serelepe. “Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Reprodução/Paixão. Sabatina com Pimentel contou com a presença do coordenador de conteúdo da Tribuna, Eduardo Luiz Klisiewicz, além dos editores Eloá Cruz e Leonardo Coleto. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.