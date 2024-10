Eduardo Pimentel (PSD) é o novo prefeito de Curitiba. Após a votação de segundo turno neste domingo (27), o candidato teve 57,64% da preferência do eleitorado, o que significa 531.029 votos, com 100% das urnas apuradas por volta das 18h30. A jornalista Cristina Graeml (PMB) ficou com a segunda colocação, tento 42,36% da preferência dos eleitores, ou 390.254 votos.

Ao todo 921.283 votos foram considerados válidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 41.082 eleitores votaram nulo (4,14%) e 28.949 em branco (2,92%).

O resultado confirmou os resultados das últimas pesquisas divulgadas na reta final da campanha de segundo turno, que já apontavam vantagem de quem ganhou a eleição em Curitiba. No primeiro turno Eduardo teve 33,51% (313.347 votos válidos) e Cristina 31,17% (291.523 válidos).

Curitibano, 40 anos, Pimentel é o atual vice-prefeito da cidade e tem longa experiência no serviço público. Formado em Administração é pós-graduado em Agronegócios e em Cidades Inteligentes. Foi diretor de marketing da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), diretor das Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa/PR), foi subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná, e secretário de estado das Cidades.

Na gestão de Rafael Greca, acumulou o cargo de secretário municipal de Obras Públicas. Casado e pai de três filhos é neto do ex-governador Paulo Pimentel.

A campanha de segundo turno foi marcada por pedidos de suspensão de divulgação de pesquisas de intenção de votos e ataques nos debates. Desde o início da segunda etapa da campanha, Eduardo Pimentel questionou as propostas da candidata Cristina Graeml sobre a cobrança diferenciada no transporte público e sobre cobrar o atendimento da saúde pública de Curitiba aos moradores de cidades da região metropolitana.

A candidata sempre respondeu que eram fake news e calúnias. Se colocando como candidata da Curitiba Direita, na sua campanha preferiu citar familiares de Eduardo Pimentel, como a falecida mãe, para atingir o candidato. A candidata também havia anunciado a escolha de Raissa Soares, conhecida como “Doutora Cloroquina” (por recomendar o uso do medicamento para tratar Covid-19, sem comprovação científica), como futura secretária municipal de Saúde caso fosse eleita.

A corrida eleitoral para prefeitura de Curitiba começou com 10 candidatos: Eduardo Pimentel (PSD), Cristina Graeml (PMB), Felipe Bombardelli (PCO), Luciano Ducci (PSB), Luizão Goulart (Solidariedade), Maria Victoria Barros (Progressistas), Ney Leprevost (União Brasil), Professora Andrea Caldas (PSol), Roberto Requião (Mobiliza) e Samuel de Mattos (PSTU). Cristina Graeml surpreendeu na reta final do primeiro turno conquistando votos para disputar o segundo turno.

Promessas de campanha

Na campanha Eduardo Pimentel prometeu criar um novo hospital público na cidade, ampliar a rede de unidades básicas de saúde, revitalizar unidades de educação integral, prevê criar a Secretaria da Mulher, e implantar um auxílio moradia emergencial para mulheres em situação de violência, entre outras propostas. A ampliação da frota ônibus elétricos, como forma de contribuir para a redução da emissão de poluentes também é outra proposta apresentada durante a campanha.

