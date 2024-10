Deputado chama Cristina Graeml de mentirosa e “comedora de grama”

Um bate boca marcou o encontro do deputado estadual pelo Paraná Renato Freitas (PT) e a candidata Cristina Graeml (PMB) no final da manhã deste domingo (27), dia da votação no segundo turno das Eleições 2024 em Curitiba. Na sede do Colégio Positivo no bairro Boa Vista, onde Renato vota, os dois se encontraram e o deputado foi tirar satisfações sobre um boato que, segundo ele, Cristina tentou plantar durante a campanha.

Renato afirma que Cristina tentou vinculá-lo ao candidato Eduardo Pimentel (PSD), dizendo que a esquerda e o próprio deputado eram apoiadores da sua candidatura. Quando apoiadores de Cristina tentaram interceder, a confusão se formou.

O deputado gravou uma série de stories em seu perfil no Instagram falando sobre o caso. “Estou aqui no Boa Vista, onde vim morar em 2000 – depois fui mudando e mudando. Tá ligado cigano, vivendo de aluguel. Mas nunca mudei meu titulo, lugar bem localizado. Aí tô aqui votando e quem entra a Cristina Grema… comedora de grama. Olhei pra ela, cheia de seguranças e tirando fotinhos, e disse que ela é mentirosa”, contou.

E seguiu. “Ela mente e quem mente é mentiroso. Ela me perguntou porque, quem eu era. E eu disse que era o Renato Freitas, que ela colocou uma foto no teu horário eleitoral minha dizendo que eu apoiava o Eduardo Pimentel, para tirar voto dele e ganhar dos bolsonaristas. Eu não voto dele, nem em você. Eu anulei meu voto”.

Aí o deputado contou que um apoiador da candidata tentou defendê-la. “Dai veio um tiozinho, puxa saco, bolsonarista, me intimidar. Ai falei pra ele que ele era vacilão, que não se atravesse. O papo não era com ele, vacilão. Mas para vocês verem, os caras mentem, fazem coisas erradas, usam nossa imagem sem ética, ilegal. Ai você cobra e te chamam de vítima…. que gente do mal”, finalizou.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da candidata do PMB, que retornou afirmando não ter havido bate-boca. “A Cristina não bateu-boca com ele. Ele a abordou e foi extremamente agressivo”.