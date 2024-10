Qual é o horário de votação no segundo turno? Dá pra votar até que horas?

As urnas eletrônicas de todo o Brasil foram abertas as 8h (horário de Brasília) para as votações no segundo turno. No Paraná, Curitiba, Londrina e Ponta Grossa têm disputas entre dois candidatos pela preferência do eleitorado. Mas até que horas dá pra votar? A votação nas eleições 2024 vai até que horas?

O horário limite para votar é as 17h, também horário de Brasília.

A Tribuna acompanha todo o dia de votação em Curitiba e preparou uma página especial para conferir a apuração dos votos para a Prefeitura. Fique ligado e não perca a hora para descobrir quem será o novo chefe do executivo municipal.