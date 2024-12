Mulher presa nas ferragens após acidente gravíssimo em bairro gigante de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Bombeiros no resgate!

Um capotamento de um carro na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), deixa uma mulher presa entre as ferragens no fim da manhã desta sexta-feira(20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, que já está no local, a vítima está consciente e orientada. Viaturas do Batalhão Portão, CIC e Santa Felicidade estão seguindo rumo ao local do acidente.

Ainda não foi informada a dinâmica do acidente que resultou no capotamento de um veículo de passeio vermelho.