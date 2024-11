Imagens mostram vítima antes de acidente no elevador de shopping em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta segunda-feira (18) imagens das câmeras de monitoramento do Shopping Estação, em Curitiba, que registraram as últimas movimentações de Rafael Carvalho Pereira, de 34 anos, antes de morrer esmagado pelo elevador.

Pereira foi encontrado morto por um funcionário do shopping na noite de quinta-feira (14). Segundo o que foi apurado pela PCPR, o homem vivia em situação de rua e possuía histórico de internações por uso de drogas. Também tinha várias passagens pelos crimes de furto, roubo, lesão corporal, ameaça e danos ao patrimônio público.

A delegada Camila Cecconelo explicou que as imagens mostram o homem entrando primeiramente pela porta principal do shopping. Ao adentrar, ele foi abordado por um segurança e convidado a se retirar, conforme diz a delegada.

“Minutos depois a vítima acessa a área exclusiva para veículos e ciclistas. Vai a pé por essa área, sobe pela rampa, vai até o terceiro andar, anda um pouco entre os carros e acaba acessando o elevador”, detalha Camila.

De acordo com a delegada, conforme as informações dos peritos, existe a possibilidade de que o homem tenha forçado a abertura da porta externa do elevador e tentado entrar ali. Existe a hipótese de que durante essa tentativa o elevador foi acionado por outra pessoa e acabou prensando a vítima, causando a morte.

“Nós não sabemos o que ele estava tentando fazer. Dá para ver pelas imagens que ele estava alterado. Ele tem histórico de vários internamentos por dependência de drogas. Então tanto pode ter acessado sem motivação própria, por estar alterado por uso de drogas ou álcool, como pode ter tentado acessar para furtar cabos de elevador. São hipóteses que a gente não pode comprovar, mas são hipóteses que a gente tem pela forma como ele foi morto”, afirma Camila.

O caso segue em investigação e a PCPR aguarda os laudos complementares para apurar as circunstâncias da morte. Segundo Camila, análises preliminares não apontaram erros ou falhas no elevador. Ela acrescentou que o shopping está fornecendo a documentação de segurança necessária.

“Se ficar comprovado através dos laudos periciais, das documentações apresentadas pelo shopping que não houve nenhuma falha do elevador a investigação é encerrada. Várias pessoas estão sendo ouvidas, a gente aguarda os laudos. Mas se ficar comprovado que ele mesmo abriu a porta, sem poder abrir, ele mesmo causou essa situação, acaba sendo encerrado o inquérito policial sem a responsabilidade de ninguém”, acrescenta a delegada.

Para a polícia, a família contou que tentava contato com o homem, mas ele nem sempre respondia.