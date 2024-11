Homem encontrado morto em elevador de shopping de Curitiba é identificado

A Polícia Científica do Paraná (PCP-PR) identificou o homem que morreu prensado na quinta-feira (14) em um dos elevadores do Shopping Estação, em Curitiba. Trata-se de Rafael Carvalho Pereira, 34 anos.

A família da vítima esteve no sábado (16) no Instituto Médico-Legal (IML) para realizar os trâmites legais para liberação o corpo. Rafael estaria em situação de rua, de acordo, com o relato dos familiares aos agentes. O sepultamento de Rafael ocorreu na manhã de domingo (17), no Cemitério do Água Verde.

O motivo da morte deve ser divulgado no começo da semana na Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso. Imagens de câmeras de segurança mostraram que Rafael entrou sozinho do shopping.

Acesso proibido

Em nota, o Shopping Estação informou que Rafael entrou escondido nas dependências do estacionamento por um acesso não permitido para pedestres, colocando em risco a própria segurança e das demais pessoas. O Estação voltou a lamentar o ocorrido e esclareceu que está contribuindo com as autoridades, prestando todo o apoio e informações necessárias para solucionar a ocorrência o mais breve possível.

“Tinta vermelha”

Segundo o boletim de ocorrência, quem encontrou a vítima foi um funcionário do shopping que notou uma marca avermelhada no poço do elevador.

Para a polícia, o colaborador informou que chegou a forçar a porta e notou pingos vermelhos, mas supôs que pudesse ser tinta. Na sequência, ele se encaminhou ao andar superior e verificou que o elevador estava parado, bateu na porta, mas não teve resposta. A partir disso, empurrou a porta e viu a vítima prensada.