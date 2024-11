Confronto no Centro de Curitiba termina com duas mortes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois suspeitos de roubar uma casa em Colombo foram mortos pela Polícia Militar após uma troca de tiros no Centro de Curitiba na tarde deste sábado (16). De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram atingidos na Avenida Visconde de Guarapuava.

A avenida chegou a ser interditada para a retirada dos corpos no local e também para o trabalho da Polícia Científica. Os suspeitos estavam armados e invadiram uma casa em Colombo, na região metropolitana. Eles renderam um jovem de 20 anos e o agrediram. A vítima foi trancada em um banheiro da casa. Os suspeitos então levaram joias, televisão, celular e um computador do local.

Ao sair da casa, o pai da vítima chegou no local e também foi rendido pelos suspeitos. A dupla conseguiu fugir, mas o pai do jovem conseguiu pegar a placa do carro e comunicou à polícia.

A polícia conseguiu localizar o veículo horas depois. Houve tentativa de abordagem do carro, mas os suspeitos atiraram contra a polícia, que revidou.

Nenhum policial ficou ferido, mas os suspeitos foram mortos.