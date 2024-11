Funcionário do shopping Estação depõe após morte em elevador

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue na investigação da morte do homem encontrado no poço de um elevador do Shopping Estação, em Curitiba, na quinta-feira (14). O caso é tratado como um acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz de aproximadamente 30 anos de idade, foi localizado por um funcionário do estabelecimento comercial após notar uma marca avermelhada no poço do elevador.

Para a polícia, o colaborador informou que chegou a forçar a porta e notou pingos vermelhos, mas supôs que pudesse ser tinta. Na sequência, ele se encaminhou ao andar superior e verificou que o elevador estava parado, bateu na porta, mas não teve resposta. A partir disso, empurrou a porta e viu a vítima prensada.

Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e o laudo pericial por parte da Polícia Científica irão colaborar na investigação.

Por meio de nota, o Shopping Estação lamentou o ocorrido e informou que “está colaborando com as autoridades e prestando todo o apoio e informações necessárias para esclarecer a ocorrência”.