Começa nesta quarta-feira (29), em Curitiba, o trabalho de desinfecção de asilos por parte da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O objetivo é dar uma atenção maior a estes locais com maior risco de contágio por coronavírus. No último dia 16 uma idosa de 94 anos morreu eu um asilo de Curitiba após contrair a covid-19. Além destes locais, a prefeitura de Curitiba intensifica a desinfecção também em hospitais da cidade. Nesta quarta-feira, a parte externa do Hospital Cajuru passava pelo procedimento logo cedo.

Em Curitiba e região metropolitana a Sanepar fará a desinfecção na Casa do Vovô. Depois, as ações voltam a ocorrer em 7 de maio, no Asilo São Vicente de Paulo e no Socorro aos Necessitados. No dia 14 serão atendidas a Casa Repouso Nossa Senhora Aparecida e outra unidade da Casa do Vovô.

Além de Curitiba, no dia 21 a ação ocorre na Fundação Luterana de Assistência Social, em Pinhais, e do Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José, em São José dos Pinhais. Ainda em maio, no dia 28, na Fraternitas, em Piraquara. Em junho, no dia 4, outras instituições serão beneficiadas, desta vez na Lapa: o Lar de Idosos São Vicente de Paulo e a Associação das Damas de Caridade do Lar e Educação.

Foco em hospitais

Segundo a prefeitura de Curitiba a higienização com hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogênio faz parte de uma ação de assepsia contra o coronavírus que ocorre desde o final de março. Além dos terminais e dos pontos de ônibus, já foi feito o reforço de limpeza com peróxido nos acessos a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais públicos de Curitiba, assim como o Hospital Cajuru, nesta quarta-feira.

Desinfecção também no interior

Foto: Divulgação/ Sanepar.

A ação acontece ainda nas regiões oeste, noroeste. No oeste, na quinta-feira (30) a ação será no Lar dos Idosos e Centro Promocional da Saúde Dom Scalab, em São Miguel do Iguaçu. Já em Maringá, região noroeste, os trabalhos foram realizados no Lar São Vicente de Paulo, e também no Lar São Vicente de Paulo, em Santa Cruz do Monte Castelo.

Também nesta quinta-feira passam pela limpeza pesada o Asilo Lins de Vasconcelos e o Asilo Casa Antônio Frederico Ozanan, de Paranavaí, o Recanto da Velhice, em Paraíso do Norte, e o Recanto da Terceira Idade, de São Carlos do Ivaí, serão higienizados na quinta-feira (30). Na próxima semana (04/05) as ações acontecem nas unidades do Lar São Vicente de Paulo de Mandaguaçu e de Nova Esperança.

Segundo o governo, outros instituições passarão pela limpeza, mas o calendário ainda não foi definido.