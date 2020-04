Idosos e funcionários de um lar de idosos de Curitiba têm vivido uma rotina bastante diferente desde que a pandemia de coronavírus passou a registrar cada vez mais casos em Curitiba. No último dia 7, uma idosa de 94 anos que vivia no lar faleceu, se tornando naquele dia a sexta vítima de coronavírus. Segundo o boletim de quinta-feira (16), Curitiba tem 385 casos confirmados, oito mortes e 125 recuperados. Atualmente o local, que é uma instituição sem fins lucrativos, está em quarentena até o dia 21 e precisa de doações para continuar atendendo às vovós.

Lis Giocondo, a administradora do Lar Iracy que fica no bairro Xaxim, em Curitiba, explica que a idosa não apresentava sintomas. Ela estava com 94 anos, tinha alzheimer e era cadeirante. “Não tinha sintoma nenhum que levasse a gente a acreditar que era covid-19. Pela manhã do dia 7 ela acordou ofegante e não conseguimos checar sua oxigenação. Chamamos nosso atendimento de emergência e ela foi levada para a unidade de saúde do Boqueirão na companhia de um familiar responsável”, explicou. Pouco depois foi informada a morte da idosa.

Depois do falecimento as 26 senhoras do lar, bem como 16 funcionários, fizeram os exames para covid-19. Das idosas, 14 testaram positivo, sendo que quatro destas estão internadas em hospitais de Curitiba. Entre os funcionários, seis cuidadores acabaram infectados pelo coronavírus.

Os 20 casos positivos exigiram a instauração de uma quarentena e as idosas com vírus foram isoladas no segundo andar do lar. “Tivemos que dividir e até agora ninguém ficou com sintomas. Diariamente fazemos relatórios e vídeo chamadas para que os familiares saibam como que elas estão e para que elas tenham contato com parentes”, explicou Lis Giocondo.

Às famílias das idosas que testaram negativo para o coronavírus foi dada a opção de que elas voltassem para suas casas, mas algumas delas não têm familiares presentes e seguem vivendo no primeiro andar do lar.

Vamos ajudar?

É para dar continuidade ao trabalho e atendimento às idosas do Lar Iracy que Lis faz um apelo para quem quiser ajudar. Quem puder pode doar alimentos como arroz, feijão, açúcar, óleo, chá, café, além de fraldas geriátricas e materiais de limpeza. “Todo tipo de doação é bem vinda Com a pandemia as doações caíram bastante”, disse a administradora. O Lar Iracy, que existe desde 1995, fica na Rua Abrão Winter, 325, no baixo Xaxim, em Curitiba.

