Para aliviar o medo e a solidão durante o isolamento social para prevenir a covid-19, a Arquidiocese de de Curitiba disponibiliza a partir de sexta-feira (17) um serviço telefônico para acolher a população. Apesar de ser oferecido pela igreja católica, o acolhimento é para toda a população, independente da religião.

Os atendimentos serão feitos por voluntários com supervisão de uma psicóloga pelo telefone (41) 3550 – 0003. As ligações podem ser feitas das 6h às 22h30 todos os dias. O serviço também vai prestar orientações sobre a prevenção do coronavírus.

“Os voluntários se colocam à disposição para realizar uma conversa acolhedora às pessoas que sentem tristeza, solidão ou simplesmente queiram desabafar. Os voluntários já atuavam em serviços de escuta e acolhida nas paróquias de Curitiba”, explica a Arquidiocese em nota.