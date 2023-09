Homem que atropelou e esquartejou pastor alemão é denunciado em Curitiba

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente da capital, ofereceu denúncia pelo crime de maus-tratos contra um homem que atropelou e provocou a morte de um cachorro no bairro Taboão, no dia 18 de maio deste ano.

Segundo as investigações, o denunciado teria atropelado o animal – um cachorro da raça pastor alemão – em via pública e, além de não prestar socorro e buscar atendimento especializado, teria cortado com um canivete o corpo do cão, que havia ficado preso no para-choque do carro.

Imagens de câmeras de segurança, mostraram também que ele circulou o veículo para averiguar a ocorrência de alguma avaria provocada pela colisão.

Com o oferecimento da ação penal, já recebida pelo Judiciário e em trâmite na 1ª Vara Criminal de Curitiba, a Promotoria de Justiça busca a condenação do agressor por maus-tratos, crime com pena prevista de até cinco anos de reclusão, que pode ainda ser agravada pelo emprego de métodos cruéis contra o animal e aumentada pela ocorrência de morte (o animal precisou ser sacrificado, pois estava sob sofrimento intenso e não resistiria aos ferimentos).

