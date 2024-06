5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em julho

Julho chega com lançamentos cinematográficos muito aguardados que prometem capturar a imaginação do público. Em “Meu Malvado Favorito 4”, Gru, seus adoráveis minions e sua família voltam para novas aventuras repletas de humor e travessuras. Enquanto isso, “Deadpool & Wolverine” traz uma colaboração explosiva entre os anti-heróis Wade Wilson e Wolverine, prometendo uma mistura única de ação, humor afiado e dinâmica cativante.

Confira, a seguir, mais informações sobre esses e outros lançamentos de julho nos cinemas!

1. Meu Malvado Favorito 4 (04/07)

Em “Meu Malvado Favorito 4”, Gru, os minions e sua família embarcam em novas travessuras hilárias e emocionantes (Imagem: Reprodução Digital | Universal Pictures)

Nesta sequência emocionante, o vilão mais amado do planeta retorna. Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que promete atormentar seu pai de maneiras inesperadas. Enquanto se adapta à vida com o pequeno, o protagonista enfrenta um novo e perigoso inimigo, Maxime Le Mal. A situação se complica quando o vilão ameaça a segurança de todos, forçando a esposa de Gru, Valentina, e a família a fugir para evitar o perigo iminente. Entre risadas e aventuras, a família deve encontrar uma maneira de derrotar o vilão e restaurar a paz.

2. Como Vender a Lua (11/07)

“Como Vender a Lua” acompanha uma especialista em marketing que é desafiada a encenar um pouso na Lua para inspirar a nação (Imagem: Reprodução Digital | Columbia Pictures)

A especialista em marketing Kelly Jones (Scarlett Johansson) é contratada para melhorar a imagem pública da NASA, mas acaba causando confusão no delicado trabalho do diretor de lançamento da Apollo 11, Cole Davis (Channing Tatum). Quando a Casa Branca decide que a missão é crucial demais para falhar, a protagonista recebe ordens de encenar um falso pouso na Lua.

Com a contagem regressiva em andamento, Jones e Davis enfrentam uma pressão imensa para tornar a farsa convincente o suficiente para inspirar toda a nação. Com desafios técnicos e éticos surgindo, eles são forçados a reavaliar suas convicções sobre moralidade e patriotismo. Revelações surpreendentes ameaçam expor o plano audacioso, colocando a dupla diante de escolhas que podem mudar o curso da história e de suas próprias vidas para sempre.

3. Tuesday – O Último Abraço (18/07)

Em “Tuesday – O Último Abraço”, uma mãe e sua filha adolescente confrontam a morte personificada (Imagem: Reprodução Digital | A24)

Dirigido e roteirizado pela estreante Daina O. Pusić, o filme é uma comovente fantasia dramática que narra a jornada emocionalmente desafiadora de uma mãe (Julia Louis-Dreyfus) e sua filha adolescente (Lola Petticrew) ao confrontarem a própria Morte, personificada por um surpreendente pássaro falante. Em meio a essa experiência única e sensível, o filme explora a busca por resiliência diante do inesperado, mergulhando profundamente nos laços familiares e na aceitação das circunstâncias que não podemos controlar.

4. Deadpool & Wolverine (25/07)

Em “Deadpool & Wolverine”, Wade Wilson e Wolverine unem forças em uma aventura explosiva repleta de ação e humor (Imagem: Reprodução digital | Marvel Studios e 20th Century Studios)

O filme reúne dois dos mais icônicos anti-heróis do universo Marvel: o mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e o poderoso mutante Wolverine (Hugh Jackman). Escrita e produzida pelos mesmos talentos por trás de “Deadpool” (2016) e “Deadpool 2” (2018), a história se desenrola enquanto Wade Wilson desfruta de um breve momento de calma ao lado de Vanessa (Morena Baccarin) e seus amigos, ao passo que Wolverine se recupera de seus próprios desafios.

Os destinos dos dois se entrelaçam de forma inesperada, dando início a uma improvável aliança quando eles se veem enfrentando um inimigo em comum. Juntos, embarcam em uma jornada repleta de ação, humor afiado e reviravoltas surpreendentes.

5. O Sequestro do Papa (29/07)

Baseado em uma história real, “O Sequestro do Papa” narra a luta de uma família contra as forças do papado e da unificação italiana (Imagem: Reprodução Digital | Ad Vitam Distribution)

O drama histórico relata a história de Edgardo Mortara (Enea Sala), um jovem judeu em Bolonha, Itália, em 1858. Após ser secretamente batizado, ele é separado à força de sua família para ser criado como católico. O filme segue a luta angustiante de seus pais para libertá-lo, uma batalha que se torna um conflito político entre o papado e as forças democráticas e de unificação italiana.

No centro deste drama épico, está a dolorosa jornada dos pais de Edgardo, que enfrentam obstáculos insuperáveis em uma busca desesperada para recuperar o filho. Ambientado contra o pano de fundo de uma Itália em transformação, o filme aborda temas de fé, família e os conflitos entre tradição e modernidade.