Um homem de 60 anos morreu após cair de uma altura de aproximadamente quatro metros, na manhã desta sexta-feira (14), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Conforme informações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a vítima estava pintando a fachada do próprio estabelecimento – uma pizzaria localizada na Rua do Uirapuru, no bairro Arruda, quando caiu.

Após o acidente, o helicóptero do BPMOA foi acionado para fazer o resgate da vítima e constatou, ao chegar no endereço, que ele apresentava sinais evidentes de Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE).

Leia também:

Rodovia importante da Grande Curitiba tem semáforos substituídos a partir desta sexta

Arquibancada cai durante rodeio e deixa 13 feridos na Grande Curitiba

Organização criminosa ligada a roubos de caixas eletrônicos é alvo de operação na Grande Curitiba

As equipes realizaram manobras de respiração cardiopulmonar por cerca de 35 minutos. Entretanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em Curitiba Procura por tranquilidade valoriza imóveis de bairros pacatos Inaugurada! Linha Verde terá nova linha de ônibus e Ligeirão com rota ampliada Perigo Cachorro leva choque em bairro nobre de Curitiba