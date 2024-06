A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (14), para cumprir nove ordens judiciais contra uma organização criminosa ligadas a furtos e roubos em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O grupo também está envolvido em roubos em Curitiba e em caixas eletrônicos nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Dentre as ordens judiciais estão dois mandados de prisão preventivas e sete de busca e apreensão. A ação, que conta com o apoio de policiais militares, acontece simultaneamente em São José dos Pinhais, na RMC, e em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado.

Foto: PCPR/Divulgação

A ação tem como objetivo a repressão e enfrentamento ao crime organizado. Os indivíduos atuavam como ‘caixeiros’ na explosão de caixas eletrônicos. “Um dos crimes foi cometido no dia 5 de maio, quando os criminosos cortaram o cofre de uma loja em Piraquara. Eles utilizaram um maçarico para cometer a ação e levaram aproximadamente R$ 13 mil em espécie e R$ 7 mil em mercadoria”, conta o delegado da PCPR Thiago Andrade.

Em Curitiba Procura por tranquilidade valoriza imóveis de bairros pacatos Inaugurada! Linha Verde terá nova linha de ônibus e Ligeirão com rota ampliada Perigo Cachorro leva choque em bairro nobre de Curitiba