O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou nesta sexta-feira (14) a substituição de semáforos danificados na rodovia João Leopoldo Jacomel (PR-415) em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Existe a possibilidade de ocorrer bloqueios parciais na conversão para a Avenida Frei Guido Depine.

A partir de segunda-feira (17) começam os serviços de substituição no km 11+340, executados ao longo do dia com a instalação de um novo semáforo com anteparo e um semáforo repetidor.

Na sequência serão feitos serviços no km 13+475, com instalação de semáforo repetidor e troca do programador da interseção. Durante os trabalhos, vai ser bloqueada a conversão à esquerda para a Rua Estácio de Sá.

Também estão previstos um novo semáforo repetidor (seta esquerda) no canteiro central do km 10+510 da rodovia, um semáforo para pedestres no lado direito do km 11+360, e um semáforo repetidor no lado esquerdo do km 13+465. O investimento nestas melhorias é de R$ 137.448,24, com prazo de execução de 30 dias.

Atenção e cautela

A recomendação do DER/PR é que os usuários sigam com cautela redobrada pelo trecho durante este período para evitar transtornos e garantir a segurança de todos.

