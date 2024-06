Na noite de quinta-feira (13), 13 pessoas ficaram feridas após a estrutura de uma arquibancada montada cair durante um rodeio que estava acontecendo em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O evento, chamado de ‘Show de Rodeio’, fazia parte das comemorações de aniversário de 63 anos do município.

De acordo com uma nota divulgada pela Prefeitura de Quitandinha, sete ambulâncias do município foram deslocadas para atender os 13 feridos no acidente. Inicialmente, as vítimas foram levadas para o Hospital Cristo Rei, no município.

Dos 13 atendimentos realizados, cinco pessoas precisaram de transferência para outros hospitais da região e foram levadas para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, e para o Hospital da Lapa, também na RMC.

“Todos estáveis, sendo uma delas em estado que demanda maior atenção, porém sem risco de morte. Seguiremos dando todo o apoio necessário aos feridos e a seus familiares”, informou a prefeitura.

Empresa responsável por rodeio em Quitandinha diz que vai apurar as causas do acidente

No comunicado, a prefeitura também lamentou o acidente e acrescentou que a produção, montagem da estrutura, segurança e controle de acesso do Show de Rodeio era de responsabilidade da empresa Viola Produções e Eventos, conforme os termos do Contrato de Fornecimento assinado entre as duas partes.

“A Prefeitura informa, ainda, que está à disposição das autoridades competentes, a fim de prestar todos os esclarecimentos necessários para a apuração dos fatos que provocaram o acidente e de eventuais responsabilidades.”

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a empresa Viola Produções e Eventos afirmou que o acidente aconteceu em uma parte da escada da arquibancada. “Os técnicos estão avaliando o material para verificar as causas do acidente”, diz nota.

A empresa também ressalta que a documentação do evento está em ordem e liberada e espera o resultado da perícia para saber qual foi a causa do acidente.

