Respeito ZERO!

Um homem foi preso por policiais do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) após ele proferir palavras de cunho racista contra um agente de segurança durante uma ocorrência de perturbação de sossego. A ocorrência foi na madrugada desta quinta-feira (28), na Avenida Atlântica, em Matinhos, no litoral paranaense.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a equipe da Rone estava em patrulhamento pela beira-mar quando se deparou com uma aglomeração de pessoas na rua. Eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas e perturbando o trabalho e sossego alheio.

Durante a abordagem, foi dada a orientação para que o indivíduo responsável reduzisse o volume do som que estava bastante alto. No entanto, quando a equipe policial retornava para a viatura, o cidadão proferiu palavras de cunho racista contra um dos policiais. Neste momento, foi dada voz de prisão ao suspeito e ele foi encaminhado para a delegacia pelo crime de injúria radical.

Respeito dos dois lados

Diariamente, a Rone realiza mais de 200 atendimentos entre Curitiba e o Litoral e reforça aos policiais que o respeito deve prevalecer em todas as ocorrências, independente da situação. Segundo balanço mais recente, em dez dias 100 pessoas já foram presas no Litoral do Paraná.

PM lamenta caso de reacismo

A Polícia Militar do Paraná lamenta o episódio envolvendo um militar estadual e ressalta que todas as abordagens realizadas são feitas de forma ordeira, respeitosa e orientativa.