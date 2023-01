O fluxo sentido praias do litoral Paranaense, pela BR-277, e para Santa Catarina, por meio da BR-376, seguem intensos na manhã desta quinta-feira (29). Acidentes e bloqueios testam a paciência de quem quer chegar ao litoral para a festividades de final de ano. O FerryBoat, que pode ser uma opção, estava com fila de aproximadamente 40 minutos por volta das 8h

Na BR-376, logo no começo da manhã, um caminhão perdeu o controle na altura do quilômetro 665 e deixa o trânsito lento sentido Santa Catarina. Segundo a concessionária que administra o trecho, uma faixa ficou interditada pela carreta do caminhão que ficou na pista. Eram ao menos 12 quilômetros de congestionamento.

Já na BR-277, sentido litoral do Paraná, o fluxo também é intenso. Segundo a Polícia Rodoviária Federa (PRF) eram também 12 quilômetros de congestionamento.

