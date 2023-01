A virada do ano, além dos desejos de dias melhores, traz também a obrigação do pagamento de impostos para quem tem carro e imóvel. E no caso dos veículos, tem muita gente que não está com as contas em dia. De acordo com o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), aproximadamente 47% dos veículos emplacados no estado estão com débitos em aberto.

O Detran-PR alerta sobre a obrigatoriedade do pagamento desses débitos, como o Certificado de Licenciamento Anual (CRLV), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), e multas. Só com as contas em dia é que é possível emitir o CRVL, que é o documento obrigatório para a circulação de qualquer veículo.

LEIA TAMBÉM:

>> Pix Automático em 2023: veja essa e mais novidades programadas

>> Em apenas dez dias, quase 100 pessoas são presas no Litoral do Paraná

Dor de cabeça

Pelos números do departamento de Trânsito, o total de veículos com irregularidades chega perto da casa dos 4 milhões.

“A nossa frota atual é superior a 8 milhões de veículos, desses, aproximadamente 47% estão com documentos em atraso, não gerando o licenciamento obrigatório para circulação”, diz o diretor-geral do Detran-PR, Adriano Furtado. “A falta do CRVL causa muitos transtornos, principalmente nesse período de férias, aonde temos um índice alto de veículos circulando em rodovias e vias municipais”, acrescenta.

O motorista que for flagrado circulando com veículo que não esteja licenciado estará cometendo uma infração gravíssima. Segundo o Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) será aplicada uma multa no valor de R$293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

Para ter acesso às informações de pendências e também as guias de pagamentos dos débitos, o cidadão pode acessar o portal do Detran-PR ou baixar o aplicativo Detran Inteligente em seu celular.

CRLV– O Certificado de Licenciamento Anual (CRLV) é um documento de porte obrigatório a todos os condutores de automóveis. Ele é expedido anualmente pelo Departamento de Trânsito de cada estado e indica que o veículo está apto para circular normalmente pelas vias do país.

No Paraná, o documento é emitido de maneira totalmente online pelo Detran-PR. Para obter o certificado é necessário quitar todos os débitos do veículo, emitir e pagar a guia no valor de R$ 86,50.

O CRLV é emitido em até 3 dias após a efetivação do pagamento, nos casos de veículos com débitos de multas e IPVA. O documento está disponível exclusivamente em versão digital, podendo ser verificado pelo aplicativo do Detran-PR; Carteira Digital de Trânsito (CDT) e pelo portal do Detran-PR.

As guias podem ser pagas através de caixas eletrônicos, PIX ou pelo Internet Banking dos bancos devidamente credenciados.

O prazo para o pagamento do licenciamento anual de 2022 terminou no mês de novembro. Já o IPVA 2023 começará a ser recolhido no dia 19 de janeiro, e pode ser pago à vista, com 3¢ de desconto, ou em cicno parcelas.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2023:

FINAL DE PLACA – prazo de pagamento em cota única

1 e 2 – 19/01/2023

3 e 4 – 20/01/2023

5 e 6 – 23/01/2023

7 e 8 – 24/01/2023

9 e 0 – 25/01/2023

FINAL DE PLACA – prazos de pagamento em cinco parcelas

1 e 2 – 19/01, 16/02, 20/03, 17/04, 18/05

3 e 4 – 20/01, 17/02, 21/03, 18/04, 19/05

5 e 6 – 23/01, 22/02, 22/03, 19/04, 22/05

7 e 8 – 24/01, 23/02, 23/03, 20/04, 23/05

9 e 0 – 25/01, 24/02, 24/03, 24/04, 24/05