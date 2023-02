Um homem, de 37 anos, que pilotava uma moto, levou um tiro no fêmur na tarde desta quarta-feira (1º), em Curitiba, após ser abordado por um suspeito na BR-116, sentido Fazenda Rio Grande, região metropolitana. A ocorrência foi registrada por volta das 14 horas.

Segundo informações do local, a vítima foi abordada no Posto Pelanda 16, no bairro Campo do Santana, e o helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA) foi acionado para o resgate.

Conforme o BPMOA, “a equipe se deslocou até o local, estabilizou a vítima, a qual estava com grande perda sanguínea, sendo aerotransportada até o Hospital do Rocio em estado grave”.

Até o fechamento da matéria, não havia informações sobre as circunstâncias do crime.

