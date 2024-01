Um homem de 36 anos com vasta ficha criminal foi preso em Guaratuba, litoral do Paraná, na última quarta-feira (03). O homem estava em uma distribuidora de bebidas quando foi abordado por policiais que descobriram que ele estava com documento falso.

Segundo os investigadores o preso tinha mandado de prisão em aberto por roubo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A prisão ocorreu na quarta-feira, as só foi revelada na noite de quinta-feira pela Polícia Civil.

O preso estava na hora e local “errados” na hora da prisão. Ele foi encontrado em uma distribuidora de bebidas que havia sido transferida de um proprietário para outro sem as documentações necessárias.

“Apuramos ainda que havia uma movimentação suspeita no local. A equipe foi até o local averiguar e verificamos que ele estava com um documento falso”, conta o delegado da PCPR Leandro Stabile.

Após os procedimentos policiais no local, o homem confirmou o nome verdadeiro e foi apurado que estava com dois mandados de prisão em aberto.

