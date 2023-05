Greca veta título de cidadão honorário ao escritor Olavo de Carvalho

O prefeito de Curitiba Rafael Greca vetou totalmente o projeto de lei que concedia o título de cidadão honorário de Curitiba a Olavo de Carvalho. O veto foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira (15). A proposta é de autoria do vereador Eder Borges.

Na justificativa divulgada no Diário Oficial, o prefeito reforça que a honraria é reconhecida a pessoas que tenham prestado serviços relevantes ao município.

O projeto de lei de Eder Borges, em virtude do falecimento do homenageado, apresentou um substitutivo geral que concedia a Carvalho o título de cidadão honorário “in memorian”. No entanto, o substitutivo foi rejeitado e o projeto de lei foi aprovado com a redação original.

Por entender que o projeto de lei é inconstitucional, o veto total do projeto foi assinado pelo prefeito Greca.

Quem foi Olavo de Carvalho?

Olavo de Carvalho foi um influenciador e representante intelectual do conservadorismo no Brasil, com expressiva influência na extrema-direita. O escritor, que faleceu em 2022, foi considerado um guru do governo Bolsonaro.

