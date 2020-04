Novo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (1º) atualizou o número de pacientes infectados com a Covid-19 em Curitiba. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), fornecidas em transmissão feita pelo Facebook, com a participação do prefeito Rafael Greca (DEM), da secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e da médica infectologista, Marion Burger.

Conforme o boletim desta quarta-feira, Curitiba tem nove novos infectados, chegando a 99 casos confirmados, 209 suspeitos, 581 descartados e 48 pessoas já recuperadas. Dos pacientes com o novo coronavírus, 16 seguem internados na capital, sete deles em estado grave – seis homens e uma mulher, com idades de 49 a 68 anos – que estão sob cuidados intensivos e fazem uso de respirador.

Óbitos são investigados

“Estamos priorizando o acompanhamento e a investigação de óbitos e de casos graves de infecção respiratória, o que pode indicar a covid-19”, explica a infectologista da Secretária Municipal da Saúde, Marion Burger.

Dos 24 óbitos investigados até o momento, 22 foram descartados e dois estão aguardando resultado laboratorial para covid-19.

Coronavírus no Brasil