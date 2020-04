Na quinta (2) e na sexta-feira (3) desta semana o atendimento em 21 locais de vacinação contra gripe em Curitiba será exclusivo para idosos com 80 anos ou mais. O horário de atendimento é das 9h às 17h e as pessoas precisam apresentar um documento de identificação antes de receberem a vacina (veja lista de endereços ao final do texto).

As vacinas serão aplicadas em locais externos como paróquias, praças e outros espaços fora das unidades de saúde. Haverá dois pontos com sistema drive thru, em que a pessoa é imunizada sem descer do carro. A vacina da gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas ajuda a evitar que a população adoeça e sobrecarregue os serviços de saúde.

Na semana passada a vacinação foi interrompida após serem imunizadas, em dois dias, cerca de 130 mil pessoas, quantidade prevista para 15 dias.

A estratégia da campanha da vacinação, retomada nesta segunda-feira (30/3), é atender a população de forma escalonada, dando prioridade aos grupos mais vulneráveis como idosos acamados e instituições de longa permanência e, agora, para a população na faixa acima dos 80 anos.

“Na sequência vamos baixando as faixas etárias, 70, 60 anos e assim por diante”, diz Flávia Quadros, superintende de Gestão em Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde.

Profissionais de Saúde

Na terça-feira (31), começou a vacinação de influenza para profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos e outras pessoa que trabalham na área devem procurar a sede do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Rua Professor João Argemiro Loyola, 74 – Seminário). A vacinação para esse grupo será feita até sexta-feira (1/2), das 10h às 16h.

Locais de vacinação para idosos

Regional Boa Vista

Paróquia São Marcos – Rua Roberto Gava, 310 – Pilarzinho.

Paroquia Santo Antonio – drive thru – Av. Paraná, 1939 entrada dos veículos pela rua Geraldo Gustavo Oscar Muller.

Regional Bairro Novo

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Ginásio Bairro Novo) – Rua Ourizona 1681 – Sítio Cercado.

Paróquia São Pedro do Umbará- Rua Nicola Pellanda 5.000 – Umbará.

Regional Boqueirão

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão.

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Pólito, 2.200 – Alto Boqueirão.

Regional Cajuru

Rua da Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru.

Parque Peladeiro – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru.

Regional CIC

Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, S/N.

Paróquia São João Batista – Rua Luiz Tramontin, 2570.

Drive thru – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2460 – Cidade Industrial de Curitiba.

Regional Santa Felicidade

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213.

Paróquia São José Trabalhador – Rua Major Heitor Guimarães, 1526 – Campina do Siqueira.

Regional Matriz

Praça Oswaldo Cruz – Praça Oswaldo Cruz, S/n – Centro.

Colégio Esperança – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155.

Regional Pinheirinho

Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso.

Paróquia Santuário São José do Capão Raso – Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso.

Regional Portão

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva – Rua Carlos Klemtz, 1.700.

Centro de Referência em Esporte e Atividade Física – Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra.

Regional Tatuquara

Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konorski Bueno, 100.

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151.