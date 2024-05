Seis pessoas ficaram feridas após uma colisão traseira entre um ônibus e um caminhão, no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta terça-feira (28).

O ônibus com 12 passageiros levava os trabalhadores para a empresa na RMC, quando bateu na traseira do caminhão que estava estacionado na marginal da BR-116.

Como o acidente foi na marginal, não há impacto no trânsito do Contorno Leste.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento.

