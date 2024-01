Duas pessoas morreram em um grave acidente na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta segunda-feira (29). Além das vítimas fatais, mais duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a situação aconteceu no km 34,8, na pista sentido Curitiba. O carro em que as vítimas estavam saiu da pista. Em seguida, colidiu com a defensa de metal e capotou. O veículo parou em um barranco.

Ao chegar no local, a equipe da PRF constatou a morte de duas pessoas. Segundo a polícia, as vítimas são mãe e filha e tinham 58 anos e 14 anos, respectivamente.

+ Leia mais: Cabeça d´água surpreende e isola mãe e filha por mais de uma hora no Litoral

As outras duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Evangélico, em Curitiba. Uma estava com ferimentos graves e a outra com machucados leves. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

Como o veículo parou em um barranco, a BR-116 não foi interditada.

