Um grande teste de habilidade no volante pode garantir a caminhoneiros a chance de ganhar, no braço, um caminhão Iveco Tector zero km. O prêmio faz parte da 30ª edição da Gincana do Caminhoneiro, que acontece em Antonina, entre os dias 18 e 23 de janeiro.

A competição acontece em dois postos Petrobras da Rede Siga Bem. Nos dias 18 e 19 de janeiro, o Posto Alpino III – situado no km 19,5 da BR 116 – será sede da 87ª das 90 etapas da temporada da gincana. De lá, segue para o Posto Dinossauro Sul, também em Antonina – no km 22,5 da BR 116 – para realizar a 88ª etapa da disputa do slalom nos dias 22 e 23 de janeiro.

Em cada uma das etapas da Gincana do Caminhoneiro, o estradeiro tem dois dias para participar do grande teste de habilidade no volante. A prova consiste em percorrer um trajeto demarcado por cones, onde o motorista tem que fazer manobras para desviar dos obstáculos, procurando não sofrer nenhuma penalidade e concluir a pista no menor tempo possível.

A melhor performance de cada etapa rende ao “gincaneiro” uma vaga para a quinta semifinal da temporada – que acontecerá dia 4 de fevereiro, em Joinville – quando cinco caminhoneiros conquistarão a chance para disputar o caminhão zero km da linha IVECO Tector na grande final (dia 5 de fevereiro), com a primeira revisão oferecida pela Nexpro.

Check-up na saúde

Quem passar pelas etapas da gincana em Antonina também terá acesso a um circuito de saúde, com orientação sobre a prevenção e detecção de doenças silenciosas como diabetes e hipertensão, realizando teste de glicemia e checando a pressão arterial.

Com o apoio da Secretaria de Saúde do município, os caminhoneiros poderão ainda realizar testes rápidos de DST e ainda poderão calcular o IMC (Índice de Massa Corpórea), e ficar por dentro de dicas importantes para tornar o dia a dia do caminhoneiro mais saudável e menos estressante.

E para participar das etapas da Gincana do Caminhoneiro é necessário apresentar CNH nas categorias C, D e E, sendo gratuita sua passagem pelo circuito de saúde e a realização de sua volta na pista.

Porém, para ter seu tempo validado e disputar oficialmente o grande prêmio da 30ª GDC, o caminhoneiro precisa apresentar, no momento da inscrição, um consumo de R$ 1.000,00 em diesel ou ter adquirido um balde de óleo Lubrax Top Turbo / Top Turbo Pro, Avante ou Extremo HD nos postos da Rede Siga Bem. O cupom tem validade de até sete dias antes da etapa.

S erviço

87ª Etapa da 30ª Gincana do Caminhoneiro | Antonina

Data: 18 e 19 de janeiro de 2023

Local: Posto Alpino III – BR 116 km 19,5

Horário: Das 8h às 18h

88ª Etapa da 30ª Gincana do Caminhoneiro | Antonina

Data: 22 e 23 de janeiro de 2023

Local: Posto Dinossauro Sul – BR 116 km 22,5

Horário: Das 8h às 18h

