Gaeco cumpre mandado em penitenciária da RMC após suspeita de fuga

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, cumpriu um mandado de busca e apreensão nas instalações do Complexo Médico Penal, em Pinhais, nesta segunda-feira (29). A medida teve como alvo quatro pessoas que estão presas e que poderiam estar planejando uma fuga.

LEIA TAMBÉM:

>> Por que não há árvores frutíferas nas ruas de Curitiba? Greca dá explicação

>> Claudia Silvano, do Procon-PR, avisa que notificou Netflix por cobrança extra

A suspeita ganhou força depois do registro de três fugas ocorridas entre abril e maio no Complexo Médico Penal. Foram apreendidos documentos nas celas dos detentos.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!