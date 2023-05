A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Procon-PR, notificou na última sexta-feira (26) a plataforma Netflix por causa do anúncio de que haverá cobrança de R$ 12,90 sempre que o consumidor compartilhar o seu acesso ou a sua senha com pessoas que não morem em sua residência.

A informação é compartilhada pela diretora do Procon-PR, Claudia Silvano, num vídeo em sua rede social. A notificação pretende apurar as condições para essa cobrança, explica Claudia Silvano. “Nunca houve qualquer obstáculo nesse sentido. Ou seja, a própria plataforma, no seu sítio eletrônico, no seu site, diz que o serviço, enfim, o acesso, pode ser feito de onde o consumidor estiver”, esclarece a diretora.

A Netflix divulgou no dia 23 de maio que vai começar a cobrar quem compartilha a mesma conta fora da própria residência no Brasil. Caso o assinante queira compartilhar a mesma conta com outras pessoas, terá que pagar uma taxa de R$ 12,90 por mês.

A empresa enviou um e-mail para seus assinantes detalhando sobre a cobrança adicional.

O recurso vai funcionar a partir da localização dos aparelhos dos usuários. Cada lar acrescentado poderá utilizar a conta em um número ilimitado de dispositivos ligado àquele endereço. Lembrando que vai valer o limite de tela simultânea de cada plano, ou seja, no plano básico de R$ 18,90, o assinante só tem direito a uma tela simultânea; no plano padrão, duas telas simultâneas e no premium, quatro telas.

