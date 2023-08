Fraude na Ceasa em Curitiba! Polícia cumpre mandados por irregularidades em licitação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está cumprindo nesta quinta-feira (17), oito mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraude à licitação contra a Central Estadual de Abastecimento (Ceasa), na unidade Curitiba.

Segundo investigação, a irregularidade ocorreu em 2021, um grupo teria simulado uma falsa competição entre si, com o objetivo de garantir a contratação e prejudicar os concorrentes. A vantagem permitiria a utilização de áreas públicas na unidade atacadista em Curitiba, com permissão remunerada de uso estipulada para um período de 25 anos.

Os investigados podem ser indiciados pela prática de crime de frustração do caráter competitivo de licitação, com pena de reclusão de quatro a oito anos e multa; associação criminosa, com pena de reclusão de um a três anos; e crime contra a ordem econômica, com pena de reclusão de dois a cinco anos.

