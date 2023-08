Professores de Curitiba retomam greve nesta quinta-feira

Professores da rede municipal de ensino de Curitiba vão retomar a grave nesta quinta-feira (17). De acordo com o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (SISMMAC), a paralisação ocorre em defesa do plano de carreira do magistério.

A classe deseja que sejam revistos alguns pontos do Projeto de Lei, que deve ser votado pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC) na próxima semana.

Essa é a segunda greve anunciada pelos professores recentemente. A primeira paralisação aconteceu em 7 de agosto e contou com a participação de professores de 80% das escolas da capital. No dia 8, durante a greve, a Prefeitura de Curitiba realizou negociações com o sindicato e se comprometeu a dar uma resposta ao magistério antes do dia 17 de agosto.

Entretanto, o SISMMAC diz que não recebeu nenhuma atualização sobre as emendas que foram apresentadas para atender as reivindicações das servidoras e dos servidores.

Por isso, os professores da rede municipal de Curitiba vão retomar a greve nesta quinta-feira (17).

A Prefeitura de Curitiba ainda não se manifestou a respeito da nova paralisação.

