Quase 60 mil curitibanos têm dados pessoais com fácil acesso na internet

Nome, endereço, data de nascimento, telefones, RG, e-mail e outros dados pessoais de quase 60 mil curitibanos estão de fácil acesso na internet. A denúncia partiu de uma leitora da Tribuna, que preferiu não se identificar. Ela revelou que o site da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) dá acesso fácil aos dados dos inscritos no programa.

Ao entrar no site e ir até a aba chamada ‘inscrição’, é possível consultar a fila de inscritos e de convocados, pois esses são dados públicos. Esse arquivo, que pode ser acessado por qualquer usuário, mostra o nome e o número de inscrição de todas as pessoas que estão esperando para serem chamadas.

De acordo com a denunciante, o problema da exposição dos dados pessoais acontece ao acessar a aba de ‘atualização de inscrição’. Anualmente, os cadastrados na Cohab Curitiba precisam entrar nessa seção do site e confirmar os dados.

No entanto, a leitora reclama da facilidade e falta de segurança ao logar nessa parte. Basta pegar o número da inscrição, que é público, e ter o CPF da pessoa, para conseguir entrar no sistema e verificar informações completas da pessoa, como endereço, data de nascimento, telefones, RG, e-mail e outros dados pessoais.

Com medo de consequências graves, a denunciante afirma que até pensa em excluir o cadastro na Cohab. Ela também conta que no dia 13 de julho procurou a Companhia por e-mail para expor o problema e sugeriu que essa parte do site exigisse uma senha, para aumentar a segurança dos usuários.

Em resposta, a Companhia alegou que o Núcleo de Tecnologia e Informação analisará a sugestão de criar uma senha.

Também procurada pela Tribuna nesta quarta-feira (16), a Cohab confirmou que está ciente da situação e reforça que está providenciando alterações na divulgação dos dados para preservar os inscritos. As mudanças devem acontecer ainda nesta semana.

