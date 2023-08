Toneladas de fios de cobre e mais materiais foram apreendidos pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quarta-feira (16), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Em apenas um galpão foram apreendidos 7 toneladas de material. Um empresário dono de um barracão de recicláveis foi preso e um casal que descarregava material no momento da operação foi encaminhado para a delegacia.

As apreensões aconteceram durante uma megaoperação para coibir essa ação criminosa que prejudica o comércio e moradores de várias localidades. Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

Rodrigo Brown, delegado do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), afirmou que a ação vai seguir nos próximos dias. “Localizamos a ação de furto de cabos de cobre de todas as maneiras. Tem fio queimado, desencapado, fios das operadoras, ou seja, muito material. É um trabalho contínuo para coibir esse mercado que fomenta vários crimes. Além disso, achamos hidrantes e mangueiras de bombeiros nesse primeiro local”, disse Rodrigo.

No ano passado, o numero de furtos e roubos de cabos de telecomunicações cresceu 66% no Paraná, sendo o segundo estado mais afetado do Brasil, com um milhão de metros de cabos levados, segundo a Conexis (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal).

