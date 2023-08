Árvores plantadas em Curitiba em local proibido são removidas de avenida

Mudas de árvores que foram plantadas irregularmente e sem autorização, no canteiro central da Avenida Comendador Franco, no Uberaba, em Curitiba, foram retiradas do local por funcionários do departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O serviço de remoção foi feito na terça-feira (15).

LEIA MAIS – Planta polêmica é descoberta em jardim de Curitiba! Qual é o perigo que ela carrega?

As mudas foram plantadas por moradores e, de acordo com a prefeitura, estão em um local restrito, onde passam cabos de alta tensão da Copel. Todo o cabeamento aéreo das torres da avenida foi enterrado e passa embaixo da grama do canteiro central da Comendador Franco.

“Quando essas árvores de grande porte ficassem adultas, as raízes iriam atingir esses cabos de alta tensão e poderiam gerar acidentes, atrapalhar a transmissão de energia. Estamos fazendo um projeto de arborização para o local, um trabalho em conjunto com a Copel. Vamos plantar árvores ao longo de toda a avenida, mas será um trabalho planejado”, explicou o diretor de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff.

LEIA AINDA – Rota do caos em Curitiba: trecho exige dose extra de paciência dos motoristas

Entre as árvores plantadas irregularmente estavam das espécies pau-ferro, pitangueiras e laranjeiras. A remoção das mudas foi acompanhada pelo engenheiro agrônomo Raoni Duarte, do departamento de Arborização e Produção Vegetal.

Engenheiro agrônomo Raoni Duarte, do departamento de Arborização e Produção Vegetal acompanhou a remoção. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

“Aqui é um local de plantio restrito. As pessoas não sabem o que tem embaixo da terra e vão plantando de qualquer jeito. Nossos plantios seguem vários parâmetros como a espécie de árvore certa, a distância do plantio e se há objetos urbanos perto, como fiação elétrica, placas de sinalização ou semáforos”, explicou Duarte.

Após serem removidas, todas as mudas de árvores foram levadas para o Horto Municipal da Barreirinha, onde serão cuidadas com terra especial, vão crescer e depois serão levadas para serem plantadas em locais adequados da cidade.

Regras para plantar

Em Curitiba, para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, é preciso seguir algumas regras.

A escolha das espécies que são plantadas, especialmente em vias públicas, leva em consideração as características das ruas, como a largura da calçada, existência de fiação elétrica, acesso de veículos, rede de drenagem, água e esgoto, gás, iluminação, semáforos, placas e demais equipamentos urbanos.

Outra preocupação das equipes do Meio Ambiente é com o espaçamento entre as mudas plantadas, que deve ser respeitado, de acordo com o seu tamanho, variando de cinco a 12 metros.

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!