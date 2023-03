As obras em estações-tubo do ligeirão Norte-Sul, na Avenida República Argentina, no bairro Água Verde, em Curitiba, têm gerado reclamações de motoristas e usuários de ônibus da capital. O motivo são os congestionamentos e a demora para percorrer os trechos onde os serviços são executados.

Em mensagens enviadas por leitores de Tribuna, há relatos de quem levou até 30 minutos para ir da estação-tubo Silva Jardim, no Água Verde, até a Vital Brasil, no bairro Portão – trecho de cerca de 1,9 quilômetro, que leva em torno de 24 minutos para ser percorrido a pé, segundo o Google Maps. Além desta, outras reclamações são por conta das filas na região.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Obras do ligeirão Norte-Sul

Desde janeiro, mais conjuntos de tubos foram desativados e a avenida segue em reforma. Estas obras vão permitir ampliar o trajeto do ligeirão Norte-Sul, da Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal do Pinheirinho.

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), 26 estações-tubo estão sendo remodeladas e desalinhadas na capital, em lotes de obras. E enquanto as estações são desativadas para serem remodeladas, desalinhadas, e o pavimento alargado e requalificado, as estações próximas delas permanecem funcionando normalmente.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

E aí, prefeitura?

Sobre os congestionamentos na região, a Superintendência de Trânsito (Setran) da Prefeitura de Curitiba informou que desde o início desta semana, a Avenida República Argentina teve dois novos trechos bloqueados para a execução das obras.

“As intervenções foram executadas em três dias e os pontos liberados na quarta-feira (8), o que deve melhorar o fluxo de veículos na região”, explicou o órgão.

Aos motoristas que precisam passar pelos bairros onde as obras são executadas, a orientação da Setran é ficar atento à sinalização para eventuais pontos de bloqueios e desvios. “Uma alternativa é seguir pelas vias rápidas, paralelas a Av. República Argentina, para evitar o trecho em obras”.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

