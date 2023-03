Aumento de ‘borrachudos’ em Curitiba: vereador pede controle biológico

Basta um dia de calor e um passeio no parque para passar pelo incômodo das picadas dos mosquitos Simuliidae – os ‘borrachudos’, que coçam, ardem e deixam marcas pelo corpo. Pensando nessa situação recorrente, principalmente nesses dias de verão, que o vereador Bruno Pessuti (Pode) foi até a Secretaria de Meio Ambiente de Curitiba tratar desta questão específica.

“Estamos aqui pedindo para que a Prefeitura compre um larvicida – não um inseticida, é um produto orgânico, natural, que ajuda a controlar a combater e a controlar essa espécie que só tem aumentado nos últimos anos”, explicou o vereador em sua conta oficial no Instagram.

LEIA TAMBÉM:

>> Ônibus da Apae colide em trem e dois morrem no interior do Paraná

>> MPF processa Ratinho por sugerir matar deputada petista com metralhadora

A sugestão enviada para a Secretaria do Meio Ambiente por Bruno Pessuti propõe o controle dos borrachudos por meio biológico, por meio da utilização de biocidas, ou também por meio do uso de armadilhas luminosas (ultravioleta) à noite para atrair os insetos. Eles ficariam presos no refil adesivo localizado dentro do aparelho.

Veja que incrível