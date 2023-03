Um trecho bastante complicado por agrupar diversas faixas vai ficar ainda mais estreito pelo menos nos próximos 30 dias. Uma nova etapa de intervenção no lote 4.1 da Linha Verde, nas proximidades do trevo do Atuba, exigiu o estreitamento da pista da rodovia, sentido Pinheirinho, em frente à loja Balaroti. Com isso, o trecho terá apenas uma das duas faixas para a passagem de veículos.

A interdição começou na quarta-feira (8) e a previsão é de que dure aproximadamente 30 dias. Ainda nesta semana o prefeito Rafael Greca afirmou que a Linha Verde deve ser concluída em 2024, quando a obra completa 18 anos.

O trecho está sinalizado e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientam aos motoristas que reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao se aproximar do local. O acesso de quem vem pela Avenida Mascarenhas de Moraes para entrar na Linha Verde também foi bloqueado para organização do fluxo.

A partir de agora, quem vem pela Mascarenhas de Moraes e deseja acessar a Linha Verde deve fazer o retorno no fim da via e acessar a Rua Roaldo Brun; em seguida, virar à direita na Rua Bernardo Bubniak, de onde terá acesso à Linha Verde.

Placas de sinalização foram instaladas no trajeto para orientar os motoristas.

Obras na Linha Verde Norte, em Curitiba, no Lote 4.1. Foto: Divulgação/Prefeitura de Curitiba

O que vão fazer no trecho?

Equipes vão alargar a pista do lado direito do sentido do fluxo de veículos. No lado esquerdo serão executadas as estacas para contenção de maciço. Esta intervenção é uma das etapas previstas na obra no trecho entre a Estação Solar e Estação Atuba, numa extensão aproximada de 2,84 km. As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Além do alargamento da pista, as equipes vão fazer na sequência o posicionamento do equipamento para a perfuração de estacas (bate-estaca). Outros serviços neste momento acontecem ao longo da extensão da obra, como frentes de drenagem, aterro, escavação, execução das camadas de pavimento, cortinas de contenção na região do trevo do Atuba.

Também acontecem serviços de execução tirantes, relocação de postes, plantio de grama nos taludes, fresagem do pavimento em aproximadamente 100 metros, implantação de meio-fio.

