Suspeitos de falsificar diplomas de nível superior estão sendo procurados pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quarta-feira (13). São três mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana. Uma mulher que fingia ser fisioterapeuta e que realizava procedimentos estéticos foi presa.

Segundo a investigação, os suspeitos tentaram dar entrada no Conselho Regional de Educação Física (CREF) para se habilitar como profissionais na área. A polícia civil ainda apurou que uma das integrantes do grupo criminoso fingia ser fisioterapeuta, com diploma falso, e realizava procedimentos estéticos em pacientes. A mulher não teve a identidade revelada pela polícia.

+Leia mais! Nota Paraná milionário sorteia prêmios de R$ 10 mil; veja os ganhadores

Além disso, conforme apurado pelos investigadores, ela também é suspeita de venda de terreno irregular em São José dos Pinhais.

“Eles apresentaram os diplomas falsos, mas atualmente os documentos são eletrônicos. O Conselho verificou a inconsistência, nos comunicou e iniciamos a investigação”, relatou o delegado Tiago Dantas.

Esta é a segunda fase da operação, na primeira, três pessoas foram presas em flagrante.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário que foi dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba