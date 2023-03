Ataques de cães ocorridos em Curitiba em local público, no loteamento Neoville, entre as regionais CIC e Pinheirinho, motivou a Rede de Proteção Animal da prefeitura a realizar uma força-tarefa para identificar, vacinar e fiscalizar os cuidados de tutores da região. Em 14 de fevereiro, um homem, de 62 anos, foi atacado e precisou ser encaminhado ao hospital com ferimentos graves. A ocorrência foi na Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley.

Nesta tarde de terça-feira (28), a Tribuna acompanhou uma visita da Defesa Civil à região. Conforme explicou um dos membros da equipe, o objetivo foi monitorar as residências onde moram cães, para verificar as condições de cercamento dos terrenos e prevenir novas ocorrências.

Conforme explicou a prefeitura, na última quinta-feira (23), a Rede de Proteção Animal apresentou, em uma reunião com a comunidade, um balanço das ações educativas e de fiscalização já feitas na área e foram desenhadas novas estratégias para garantir a segurança da população e dos animais. O encontro, proposto pelo vereador Tico Kuzma (Pros) após o último ataque deste mês de fevereiro, contou com a presença do administrador da Regional Pinheirinho, Reinaldo Boaron; do representante da Regional CIC, Luiz Almeida; além de moradores e protetores de animais da região.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, reforçou os princípios da guarda responsável e pediu a colaboração da população no sentido de manter os animais que têm tutores sem acesso à rua e, aos vizinhos, que informem se isso estiver sendo desrespeitado.

“É possível informar, via Central 156, de forma sigilosa, de quais casas são os animais que passam o dia soltos nas ruas e podem ser agressivos”, disse Evaristo. “Com o máximo de informações a esse respeito vai ser possível notificar os responsáveis e multá-los, em caso de reincidência”, completou.

O que já foi feito

Equipes da Rede de Proteção Animal e da Patrulha de Proteção Animal foram ao local nas últimas semanas, para observação, ação educativa com os moradores e possível identificação dos animais. Foi realizada, também, uma ação clínica com a vacinação de cerca de 20 cães de um morador em situação de rua.

Duas multas no valor de R$ 5 mil cada também foram aplicadas a outros moradores reincidentes na infração de deixar os animais soltos nas ruas. Porém, de acordo com a prefeitura, ainda não se pode afirmar que eles tenham relação com os ataques.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

No ano passado, em um acidente anterior, já foram apreendidos três cães potencialmente agressivos e foi instaurado processo de ação fiscal aos responsáveis.

Quatro animais chamados de mordedores viciosos (que mordem repetidamente) foram identificados e retirados do local. Novas ações de fiscalização estão programadas, com maior intensidade. Além do alinhamento referente ao manejo dos animais de rua, que recebem cuidados de protetores que atuam na área, incluindo a oferta de castração e facilitar a adoção.

Como agir

Casos de mordeduras de cães devem ser notificados à Secretaria Municipal da Saúde, para que os animais possam ser identificados e sejam tomadas as providências pela Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da mesma pasta. Na sequência, diante dessa identificação, é que a Rede de Proteção Animal, da Secretaria do Meio Ambiente, pode tomar as devidas providências. Caso sejam animais domiciliados, o tutor pode ser autuado.

