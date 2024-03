Festival I Wanna Be Tour bloqueia ruas ao redor do Couto Pereira, em Curitiba

Neste domingo (03) acontece a primeira edição do Festival I Wanna Be Tour em Curitiba, com 12 atrações nacionais e internacionais do pop punk/emo que irão se apresentar no Estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória. Para garantir a segurança do público, os bloqueios de trânsito na região serão feitos a partir das 8 horas de domingo, com previsão de término às 23 horas.

Para melhorar o fluxo do trânsito na região, serão feitos desvios pelas ruas Nicolau Maeder, Augusto Stresser, Almirante Tamandaré, Barão de Guaraúna (na parte não bloqueada), Augusto Severo e Itupava.

LEIA TAMBÉM:

>> Tradicional sorveteria de Curitiba, A Formiga é alvo de incêndio criminoso

>> Queijaria da região de Curitiba que produz queijos premiados conquista registro federal

Lista das ruas bloqueadas para show em Curitiba

Os bloqueios acontecem nas seguintes esquinas:

Rua Barão de Guaraúna com Dr. Goulin;

Pedro Rolim de Moura com Augusto Severo;

Floriano Essenfelder com Alberto Bolliger, Mauá, 21 de abril e Ubaldino do Amaral;

Amâncio Moro com Mauá e Ubaldino do Amaral;

Ivo Leão com Dr. Zamenhof;

Tertuliano Muller com Dr. Zamenhof;

Maria Clara com Gottlieb Müeller;

Mauá com Nicolau Maeder.

Caso seja necessário, mais dois bloqueios serão feitos nas esquinas das ruas Mauá com Itupava e Agostinho Leão Júnior com Padre Camargo.

I Wanna Be Tour em Curitiba provoca desvios em linhas de ônibus

Em função dos bloqueios, as linhas de ônibus 361- Augusto Stresser e 374-Hugo Lange terão desvio, a partir das 8h30, para as ruas Amintas de Barros, Sete de Abril e Alberto Bolliger, sentido bairro, e pelas ruas Augusto Stresser, Paraguassu, Machado de Assis, Almirante Tamandaré e XV de Novembro, sentido Centro. Confira mais detalhes no site da Urbs.

Quem for passar pela região deve ficar atento. A expectativa é de que 40 mil pessoas assistam aos shows. A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que evitem a área e procurem rotas alternativas.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos