Para celebrar a Festa do Padroeiro, a Paróquia São Jorge, no bairro Portão, em Curitiba, começa a vender o tradicional bolo com a medalhinha do santo a partir deste sábado (20). Foram espalhadas 3 mil medalhas em 8 mil fatias de bolo, disponíveis nos sabores de abacaxi com coco e doce de leite. O pedaço custa R$ 8.

Neste sábado, a venda do bolo vai até às 21 horas. No domingo (21), das 8h30 até às 20 horas. E na terça-feira (23), Dia de São Jorge, o bolo vai ser estar disponível das 9 horas às 21 horas.

Durante a tarde deste sábado também acontece a venda de pastel, disponível nos sabores carne e pizza.

Além da venda do Bolo de São Jorge, a paróquia também conta com outras atividades na programação. Confira:

Programação da Festa de São Jorge em Curitiba

Venda de pastel

Sábado (20): 14 horas às 21 horas. Pastel nos sabores carne e pizza por R$ 8.

Tríduo em honra a São Jorge

Sábado (20): 19 horas;

Domingo (21): 10 horas;

Segunda-feira (22): 19 horas.

Carreata e benção dos carros

Domingo (21): Após missa das 10 horas acontecerá uma carreata na região da Paróquia São Jorge. Em seguida, haverá benção dos carros e motoristas.

Missas no Dia de São Jorge

Terça-feira (23): 9 horas, 15 horas e 19 horas.

A Paróquia São Jorge fica na Rua Itacolomi, 1840, no bairro Portão, em Curitiba.

