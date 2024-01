Festa da Uva confirma Ana Castela, Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa

A Festa da Uva da cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba já tem data para acontecer. Será na primeira semana de fevereiro e com participação de artistas renomados que irão garantir muita música boa e a alegria dos fãs. A festa entra em sua 57ª edição e promete trazer diversas novidades para toda a família.

A atração foi confirmada na tarde desta sexta-feira (05) nas redes sociais da Prefeitura de Colombo. O evento promete grandes nomes da música sertaneja como Gusttavo Lima, Ana Castela e Maiara & Maraisa.

A gente sabe que você está querendo saber o dia em que seus ídolos estarão se apresentando na cidade. Então já vai anotando aí na sua agenda!

02/02 (sexta-feira) – Gusttavo Lima

03/02 (sábado) – Ana Castela

04/02 (domingo) – Maiara & Maraisa

A programação completa com todas as atrações deverá ser divulgada já na próxima semana.

Para garantir o seu ingresso, você deverá acessar o site da Prefeitura de Colombo. Para isso, basta clicar aqui!

Após a divulgação, o site da prefeitura sofreu instabilidade devido à quantidade de acessos dos internautas que buscam mais informações sobre a compra de ingressos. Nas redes sociais, com um tom descontraído, a prefeitura divulgou a seguinte mensagem:

“Alô Gusttavo Lima, Ana Castela e Maiara & Maraisa, vão com calma que assim nosso servidor não aguenta! Logo nosso site volta pro ar e você poderá garantir a compra do seu ingresso”

Até o fechamento desta reportagem, o site da Prefeitura de Colombo não havia retornado ao ar.

