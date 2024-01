O período mais aguardado pelas crianças chegou: as férias. Mas, o que fazer e quais lugares visitar para fazer com que esse momento seja prazeroso, divertido e cheio de conhecimento? Curitiba conta com uma vasta gama de opções para as crianças aproveitarem e o melhor: de graça! Confira algumas delas:

Museu Planeta Água

Preocupado em sensibilizar a população sobre a importância da boa gestão dos recursos hídricos, o Museu Planeta Água integra espaços que reúnem experiências e informações sobre a ÁGUA, bem primordial para a existência da vida na Terra.

A museografia criativa e sensorial, proporcionada por diferentes suportes imersivos, como projeção mapeada, realidade aumentada, holografias, vídeos e sons, resulta em uma visitação ativa àqueles que mergulham nessa experiência.

Endereço

Av. Victor Ferreira do Amaral, 1760 – Tarumã.

Parquinho do Parque Barigui

Com 13 brinquedos, sendo três inclusivos, com piso emborrachado e acesso em rampa, o parquinho tem mais de 1,3 mil metros quadrados e fica localizado ao lado do Centro de Eventos Positivo, na Alameda Ecológica Burle Marx, próximo à entrada principal do Parque Barigui.

O espaço conta com circuito sinuoso de cordas, floresta de tronquinhos, geodésia, pula-pulas, carrossel e disquinho de molas, escorregador, gangorra, gira-gira e balanços.

Endereço

Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho.

Bosque Reinhard Maack

A Trilha da Aventura faz do Bosque Reinhard Maack um lugar excelente para as crianças. Tem 900 metros de extensão e é formada por um conjunto de 16 brinquedos construídos em madeira, e outros materiais rústicos, que vão se sucedendo ao longo do percurso. Incluem versões criativas de gongo, pesca, alvo, trampolim, gangorra, peso, salto, hexágono, escorregador, argola, travessia, teleférico, muralha, escalada, túnel e mirante.

Endereço

R. Waldemar Kost, s/n – Hauer.

Memorial da segurança do transporte

Apesar de estar em reforma durante o período de janeiro, a partir do dia 01 de fevereiro ele estará aberto novamente e é uma excelente opção para os pequenos. O Memorial da Segurança no Transporte é um espaço único no Brasil. Reúne história e tecnologia para oferecer aos visitantes experiências que mudam comportamentos no trânsito.

Entre as atrações estão o simulador de capotamento e o simulador de “crash-test”. As visitas são gratuitas e devem ser agendadas pelo telefone (41) 3373-5757.

Endereço

R. Eduardo Sprada, 6447 – Cidade Industrial de Curitiba.

Museus de História Natural

Com um respeitável acervo, que reúne até centenárias coleções científicas de insetos, peixes, ectoparisatas, mamíferos, répteis e anfíbios, e invertebrados (não insetos), o Museu de História Natural Capão da Imbuia é reconhecido nacionalmente pela qualidade do seu trabalho na área da pesquisa zoológica, abrangendo diferentes grupos de animais e costuma entreter e encantar as crianças curiosas e aventureiras.

Endereço

R. Prof. Benedito Conceição, 407 – Capão da Imbuia.

