Fim de ano e férias escolares, época de um grande desafio para muitos pais: distrair os pequenos dentro de casa ou fazer atividades sem gastar muito. Com as escolas sem aulas, muitas famílias têm dificuldade em conciliar o trabalho e as tarefas do cotidiano com a folga dos filhos.

Uma alternativa é aproveitar os espaços que oferecem colônias de férias, mas aí, a grana pode impactar no orçamento da família para o começo do ano – período de vários pagamentos de tributos, compra de material escolar, quitar presentes e gastos das festas, além de outros boletos.

Itens de casa e muita imaginação

Itens da cozinha também podem entrar na brincadeira. Foto: Freepik

Para não ter um gasto extra, uma das dicas é aproveitar itens que já estão disponíveis em casa. Potes de cozinha, papelão e muita imaginação. Na internet, é fácil encontrar brincadeiras lúdicas utilizando barbante ou mesmo uma fita crepe.

“São opções não estruturadas, como caixas de supermercado. Uma boa alternativa é (usar) a fita crepe, fazendo pistas de carros ou mesmo, criando um espaço livre, sem muito brinquedos”, indica a educadora Lívia Castanheira.

Mas como naturalmente é impossível deixar as crianças somente em casa, a boa notícia que a programação para os próximos dias em Curitiba está cheia de atrações. Além dos eventos natalinos, há mais opções de atividades para a família pela cidade. Veja abaixo, algumas sugestões, que são baratas ou de graça!

Atrações baratas ou de graça em Curitiba

Natal na Rádio Saltimbancos

Nos dias 09, 10, 16 e 17 de dezembro, o Circo da Cidade e o Centro Cultural Boqueirão recebem apresentações do espetáculo “É Natal na Rádio Saltimbancos”. As exibições são gratuitas.

A montagem, realizada pela MRG Produções, foi inspirada em um musical que conta com adaptações de Chico Buarque de Hollanda. A releitura presta uma homenagem aos profissionais do rádio. As sessões acontecem às 16h, com classificação livre, no Centro Cultural Boqueirão (Rua José Guercheski, 281, Boqueirão.

Contação de histórias e fotos com Papai Noel

O Shopping Curitiba preparou uma programação especial para as famílias se divertirem e viverem momentos inesquecíveis neste Natal, durante o mês de dezembro. A agenda contará com contação de histórias infantis e fotos gratuitas dos pets com o Papai Noel.

A contação de histórias é gratuita, aberta ao público, e acontecerá aos sábados, às 14h30 e 16h30, no Piso L1, com curadoria do Muralzinho de Ideias. Nos dias 02, 09 e 16 de dezembro, a contadora de histórias Ailén Roberto, acompanhada das musicistas Paula Back e Stéfanie Reis, conduzirá a todos pelo clássico “Como o Grinch Roubou o Natal” em sua versão brasileira.

Jardim literário

Já no dia 15 de dezembro, sexta-feira, a partir das 16h, acontece mais uma edição do Jardim Literário, no Hospital Pequeno Príncipe. Junto ao evento, haverá a arrecadação de brinquedos novos para os pacientes da instituição.

Em sua quarta edição, o evento marca o lançamento de dois livros infantojuvenis: O Que isso Vai Virar?, de Evandro Marenda e, O Elefante/ A Aranha, de Itaercio Rocha (concepção visual de Gustavo Caboco). A ocasião também terá sessão de autógrafos com os autores e distribuição gratuita de exemplares das obras.

A entrada para a quarta edição do Jardim Literário é gratuita e o público é convidado a doar brinquedos novos para o Natal dos pequenos pacientes do hospital. Além dos lançamentos dos livros, o projeto oferece pockets shows de Itaercio Rocha, Mandala Folk e a performance teatral Pipocas de Histórias.

Park no parque

Por fim, vale passar algumas horas no Park da Cidade, no Parque Barigui. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h. A entrada para cada brinquedo é de R$ 10.

Entre as atrações, está uma roda-gigante com mais de 30 metros, com uma gôndola adaptada para cadeirantes. Ainda tem trem fantasma, kamikaze e carrossel de dinossauros. O espaço conta ainda com duas praças de alimentação com uma variedade completa de opções, incluindo pipoca, churros, algodão doce, maçã do amor, crepes, refrigerantes, sucos, água mineral e cachorro quente.

