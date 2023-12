O grupo infantil musical 3Palavrinhas vai estar em Curitiba nesta quinta-feira (14) para duas sessões UP Experience, no bairro Ecoville. A turnê “Um Só Coração” tem lotado teatros e ginásios em todo o Brasil, e a expectativa é enorme para crianças e pais curitibanos e da região.

O 3Palavrinhas é formado pela Sarah, o Davi e o Miguel, personagens bem conhecidos da criançada cristã. Eles cantam músicas em referência a eventos cristãos que são relatados na Bíblia, como Rei Davi, com 440 milhões de

views; Pedro, Tiago e João no Barquinho em Libras (400 milhões de views). Somando todas as canções, são bilhões de acessos no Youtube, canal com mais de 9 milhões e 200 mil de inscritos.

Mais do que apenas distrair a garotada, o conteúdo é seguro para todas as idades e

passa mensagens com princípios familiares. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Disk Ingresso.

Serviço: 3PALAVRINHAS “UM SÓ CORAÇÃO”

DIA: 14/12

LOCAL: UP EXPERIENCE (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300

Bloco da Reitoria – 2º andar

Curitiba – PR)

HORÁRIOS: 19H E 21H

INGRESSOS: Diretamente no site do Disk Ingressos

VALORES: R$90 / R$ 45 (MEIA ENTRADA)

INFORMAÇÕES: @supremaeventosoficial

Você já viu essas??

Revitalização geral! Ilha paradisíaca do Paraná terá obras e investimento milionário Gourmetização desenfreada? Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida Novidades!! Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa