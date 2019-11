Ao contrário de 2019, quando os brasileiros tiveram cinco feriados prolongados, o próximo ano será recheado de feriadões no país. Dos 16 feriados de 2020 e de pontos facultativos, nove poderão ser emendados, ou seja, caem nas segundas, terças, quintas ou sextas-feiras.

Em Curitiba a folga será ainda maior por causa do feriado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, comemorado dia 8 de setembro, um dia depois do feriado da Independência do Brasil. Neste ano, o dia 7 de setembro cai em uma segunda-feira. Portanto, curitibanos terão um dia a mais de folga neste feriadão.

O primeiro dia de folga prolongada na escala de feriados 2020 será no Carnaval 2020, entre os dias 24 e 25 (segunda e terça-feira) de fevereiro.

Feriados 2020