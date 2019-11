Professores e funcionários da rede estadual de ensino do Paraná vão entrar em greve na próxima segunda-feira (2). Em assembleia sexta-feira (22) da APP-Sindicato, entidade que representa a categoria, foi aprovado por unanimidade o indicativo de greve. Além da paralisação, os professores prometem um ato para o dia seguinte, terça-feira (3). “Será um grande ato público com educadores de todo o estado, bem como de outras categorias”, explica o presidente da APP-Sindicato, que representa a categoria, Hermes Leão.

O presidente da APP-Sindicato explica que a greve é principalmente contra as mudanças propostas pelo governador Ratinho Jr em relação à previdência dos servidores, dentro da PEC 16. “É um projeto de lei que reduz drasticamente os direitos dos trabalhadores e atinge inclusive os aposentados. Consideramos esta PEC ainda mais grave que a medida provisória aprovada em Brasília”, disse o professor, referindos-se à mudança da aposentadoria aprovada pelo Congresso.

Além da questão previdenciária, Leão aponta também as condições de trabalho como motivo da greve. O presidente da APP-Sindicato destaca o descontentamento da categoria com relação às distribuições das aulas. “É preciso reorganizar o processo educacional do Paraná. Este ano letivo foi desastroso”, ressalta.

Fim do ensino médio noturno

Outro ponto que preocupa a categoria é relativa ao ensino médio diurno. A Secretaria Estadual de Educação (Seed) pretende remanejar vagas ociosas do ensino médio da noite sob a alegação de que vem registrando redução no número de matrículas e altos índices de abandono dos alunos. Com isso, a ideia é ampliar em mais 20 mil o número de vagas do Ensino Médio no período diurno já no ano letivo de 2020.

Para a APP-Sindicato, esta medida deve excluir jovens do processo de aprendizagem. “Quem trabalha, por exemplo, não conseguiria fazer o ensino médio durante o dia. Sem contar com a situação dos servidores e o porte destas escolas que perderiam o ensino noturno”, questiona Leão.

E aí, governo?

A Seed foi questionada sobre a greve dos professores, mas ainda não respondeu a reportagem.